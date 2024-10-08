MN: активист пытался сорвать речь Орбана в Европарламенте из-за связи с Путиным

Представитель молодежного крыла партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички попытался сорвать выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте Об этом сообщила газета Magyar Nemzet.
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