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Испытания газового двигателя на орбите успешно завершены Роскосмосом

Испытания газового двигателя на орбите успешно завершены Роскосмосом

Изображение: «Роскосмос» Пресс-служба российского «Роскосмоса» объявила об успешном завершении испытаний на орбите перспективной газовой двигательной установки разработки калининградского КБ «Факел» в составе малого спутника «Геоскан-Эдельвейс».

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