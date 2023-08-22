Испытания газового двигателя на орбите успешно завершены Роскосмосом

Изображение: «Роскосмос» Пресс-служба российского «Роскосмоса» объявила об успешном завершении испытаний на орбите перспективной газовой двигательной установки разработки калининградского КБ «Факел» в составе малого спутника «Геоскан-Эдельвейс».
Изображение: «Роскосмос» Пресс-служба российского «Роскосмоса» объявила об успешном завершении испытаний на орбите перспективной газовой двигательной установки разработки калининградского КБ «Факел» в составе малого спутника «Геоскан-Эдельвейс».
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