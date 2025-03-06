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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В графических процессорах NVIDIA RTX 50 для ноутбуков тоже отсутствуют блоки ROP, о...

В графических процессорах NVIDIA RTX 50 для ноутбуков тоже отсутствуют блоки ROP, о...

В графических процессорах NVIDIA RTX 50 для ноутбуков тоже отсутствуют блоки ROP, ожидаются задержки в производствеВидеокарты GeForce, выпущенные в этом году, не оправдывают ожиданий, главным образом из-за сложностей с доступностью поставок и уровнем послепродажного обслуживания.

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