Рогов: очередная попытка наступления пехоты ВСУ оказалась бессмысленной

Вечером 22 ноября украинские войска попытались прорваться в районе Вербового, но получили отпор. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.
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