Собчак вновь вляпалась в скандал - в сеть слили разговор журналистки с раввином Берлом Лазаром. Это надо слышать!

Erl Schweizer

Почему ни Эрнсту, главному в телике, ни бесогонщику навеселе по телику тоже, ни Медведеву, главному оратору тут и там не придет в голову идея: братцы, у всех нас бабла выше крыши, скинемся на такое вот дюже антиресное мероприятие. А не задать ли нам программку всего-то одному ноутбуку, вот пущай он выберет наугад, не по заказу, один единственный населенный пункт, в котором проживает максимум тыща бедолаг. И пошлем ка мы туды на недельку самых вумных от телика: Соловьева, Корчевникова, Пиманова, Якубовича, Малышеву, кого-нибудь ишо, Пашку Волю, Галустяна тоже непременно, чтоб народу в клубе было до краев. А на недельку эту забыть начисто про Ксению Собчак. Прикинь: стоит на сцене посередке Соловьев, справа-слева от него дед Афоня, Дунька с молоканки, Сиплый старый хрыч, самонщик-профессионал с фингалом Ванька, ну само-собой конечно Афросинья семечка, которую никто не видел никогда без лузга семечек в образе картинки "Незнакомка". Тему им задать покруче, вроде "сволочи оне там в НАТЕ все". Во страсти закипят, в зале тоже. В антракте Галустян пусть с Волей подерется, а Малышева старым пердунам поможет геморрою победить. И ета все на всю страну, без всяких репетиций. И так каждый вечер. Якубович тоже в деле, тока вот до Ваньки-самогонщика его не допускать, сорвет мероприятию Иван, он могит.