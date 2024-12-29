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Лавров: Условия Путина - единственный путь к миру на Украине

Лавров: Условия Путина - единственный путь к миру на Украине

Сергей Лавров заявил, что Киев и Запад обсуждают прекращение огня на Украине для усиления ВСУ. Он подчеркнул, что конец конфликту возможен только через реализацию предложений Владимира Путина по защите прав русскоязычного населения и признанию территориальных реалий.

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