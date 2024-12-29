Сергей Лавров заявил, что Киев и Запад обсуждают прекращение огня на Украине для усиления ВСУ. Он подчеркнул, что конец конфликту возможен только через реализацию предложений Владимира Путина по защите прав русскоязычного населения и признанию территориальных реалий.