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Газета.ру

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Фильм "Сумерки" стал лидером кинопроката в России с 196 млн рублей

Фильм "Сумерки" стал лидером кинопроката в России с 196 млн рублей

Первая часть киносаги о вампирах и оборотнях «Сумерки» (2008) режиссера Кэтрин Хардвик возглавила российский прокат и прокат в странах СНГ, собрав 196 млн рублей за минувшие выходные.

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