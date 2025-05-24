Перечень локализованных автомобилей для такси составят до конца года

В Минпромторге опровергли сообщения СМИ об уже готовом списке машин Минпромторг РФ до конца 2025 года подготовит перечень автомобилей, соответствующих критериям законопроекта о локализации машин для работы в такси.
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