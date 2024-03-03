Гуру физкультуры и чирлидинга: педагог Волошинской школы — победитель Всероссийского конкурса

Слегка перефразировав известное изречение, можно сказать: «Талантливый педагог талантлив во всем». Пример тому — преподаватель-организатор Волошинской школы, председатель первичной школьной организации «Движение Первых» А.
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