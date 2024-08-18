Захарова опровергла информацию о секретных переговорах РФ с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла опубликованную газетой The Washington Post информацию о том, что Россия планировала провести секретные переговоры с Украиной, которые были сорваны наступлением ВСУ на Курскую область.
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