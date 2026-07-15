В Екатеринбурге три самолёта ушли на запасные аэродромы из-за сильной грозы, пишет РИА Новости. Лайнеры, следовавшие из Самары, Хабаровска и Москвы, приземлились в Тюмени и Челябинске, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта «Кольцово».