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В Екатеринбурге три самолёта ушли на запасные аэродромы из-за сильной грозы

В Екатеринбурге три самолёта ушли на запасные аэродромы из-за сильной грозы, пишет РИА Новости. Лайнеры, следовавшие из Самары, Хабаровска и Москвы, приземлились в Тюмени и Челябинске, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

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