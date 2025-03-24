Правительственная комиссия оценила работу по выполнению нацпроекта в Забайкалье на «хорошо». Но так ли всё хорошо?

Депутат Государственной Думы Жанна Рябцева, известная своей принципиальной позицией по отношению к выполнению нацпроектов властями регионов, сообщила, что Правительственная комиссия России проверила водоочистные сооружения в Тарбагатае, Жипхегене и Хилке, которые должны были сдать до конца 2022 года.