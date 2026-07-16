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Пушков: странам Европы стоит оценить, защитит ли их НАТО

Сенатор Алексей Пушков заявил, что странам Северной и Восточной Европы, которые говорят о готовности воевать с Россией, стоит задуматься, будет ли НАТО их защищать в случае конфликта, передает РИА Новости.

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