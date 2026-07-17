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Мировое обозрение

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Захарова: Чествование основателя ОУН* показало сущность Киева

Захарова: Чествование основателя ОУН* показало сущность Киева

История — это не просто архив. Это оружие. И когда киевский режим принимает решение перезахоронить Евгения Коновальца, основателя ОУН (организации, признанной экстремистской и запрещенной в России), это не акт мемориала.

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