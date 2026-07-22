Пять рублей с каждой банки тушёнки. Пока страна воюет, в Минобороны наладили выгодный бизнес

Алексей Горшков

Что-то - как ИСТОРИК по образованию - всё больше замечаю, что к нам вернулись проблемы Русской Императорской армии... У Красной тоже были проблемы - но ДРУГИЕ !!! А тут вспоминаются русско-японская и Первая Мировая войны...Тем не менее у меня своя точка зрения. Многие, конечно, со мной не согласятся, мнение моё редкое, но мне ВООБЩЕ НЕ НРАВИТСЯ антикоррупционная история в Министерстве Обороны! Да, скорее всего - там действительно взяточники - НО (!) трубить на весь мир ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ о том, что во главе военного ведомства у нас какой-то клубок коррупционеров...Что военные на фронте подумают? Именно у военных отточена СУБОРДИНАЦИЯ, а если бойцу на фронте ВНУШАТ, что им жулики командуют... Вспомним начало 1917 года - ни к чему хорошему подобное не привело! Я считаю, что даже если это и так - нарушение субординации, РАЗРУШАЮЩЕЕ АРМИЮ - ЕЩЁ ХУЖЕ !!! Мало ли было жуликов во главе Российской Императорской армии во время Первой Мировой войны - но она как-то ещё воевала! А весной 1917 выпустили Приказ №1 Петросовета, сущностью которого была именно ОТМЕНА СУБОРДИНАЦИИ В АРМИИ - и сначала она, а потом и страна РАЗВАЛИЛИСЬ !!! "Благими намерениями вымощен путь в ад" - мысли были сами по себе хорошие - убрать жуликов из руководства - а привели они К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЖЕРТВАМ (в том числе и к смертям самих "мечтателей")! Так что - чёрт его знает - ЧТО ЛУЧШЕ !!!В 1944 году - после заговора своих генералов аж Гитлер ПОЗАВИДОВАЛ Сталину, успевшему своё военное ведомство ДО ВОЙНЫ ОЧИСТИТЬ !!!Ещё пример - ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ были доказаны УМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ руководства нашим Западным фронтом - Павлова "со товарищи". ИМЕННО ПОЭТОМУ Западный фронт ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ ВСЕХ в начале войны разгромлен и был (Юго-Западный был разбит позже - только в сентябре). Но Сталин потребовал изменить обвинение с ПРЕДАТЕЛЬСТВА на неумышленную УТРАТУ УПРАВЛЕНИЯ - КАК РАЗ чтобы народ не "размагничивать"! А сейчас...Заканчиваю тем, с чего начал - проблемы у царской и Красной армии были разными - но Красная не была ли УЛУЧШЕННОЙ ипостасью царской армии? Не разумнее ли не к проблемам Русской Императорской армии возвращаться, а постараться избегать проблем Красной армии?Как-то СЛОЖНОВАТО у меня получилось - боюсь быть непонятым... Но есть у меня стойкое ощущение, что мы совершаем какие-то ПОЗАВЧЕРАШНИЕ ошибки, которые ВЧЕРА уже БЫЛИ ИСПРАВЛЕНЫ !!! А мы ИСПРАВЛЕНИЯ в пылу борьбы с "проклятым совковым прошлым" УНИЧТОЖИЛИ и вернулись к ошибкам Русской Императорской армии!