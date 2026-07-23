В Волгоградской области задержан мужчина за убийство 29-летней давности По данным Следкома, в 1997 году трое предпринимателей ехали на грузовике в Астраханскую область для закупки сельхозпродукции.
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В Волгоградской области задержан мужчина за убийство 29-летней давности По данным Следкома, в 1997 году трое предпринимателей ехали на грузовике в Астраханскую область для закупки сельхозпродукции.
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