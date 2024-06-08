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«Выбирают по всему миру»: Украина заказала второй французский радиолокационный комплекс ПВО GM200

«Выбирают по всему миру»: Украина заказала второй французский радиолокационный комплекс ПВО GM200

Компания Thales объявила о подписании под эгидой военного ведомства Франции нового контракта с Минобороны Украины, предусматривающего поставку второго радиолокационного комплекса ПВО GM200 средней дальности (первый был заказан в 2023 году).

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