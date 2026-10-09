ВС России авиабомбами ФАБ-3000 поразили объекты ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что российские войска авибомбами ФАБ-3000 и другими снарядами поразили объекты ВСУ в Харьковской и Запорожской областях.
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