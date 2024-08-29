Полянский: Россия обеспокоена возможным прекращением работы ООН в секторе Газа

Россия выражает серьезную озабоченность по поводу возможного прекращения деятельности ООН в секторе Газа и считает, что Совету Безопасности ООН следует предпринять все необходимые меры, чтобы избежать этого сценария, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.