Полянский: Россия обеспокоена возможным прекращением работы ООН в секторе Газа

Россия выражает серьезную озабоченность по поводу возможного прекращения деятельности ООН в секторе Газа и считает, что Совету Безопасности ООН следует предпринять все необходимые меры, чтобы избежать этого сценария, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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