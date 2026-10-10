Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа по Украине

Инициатором обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине выступил Дональд Трамп.Значительная часть телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
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