Орбан: переговоры о приеме Киева в ЕС еще на начались, а уже проявились проблемы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью газете Magyar Nemzet, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз еще не начались, а негативные последствия этого шага уже могут почувствовать на себе все члены сообщества.
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