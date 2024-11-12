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Свинец от облучения. Эксперт объяснил, зачем фартук на рентгене

Свинец от облучения. Эксперт объяснил, зачем фартук на рентгене

Перед рентгеновским исследованием на пациента надевают фартук. Зачем? Об этом aif.ru рассказал врач-рентгенолог, заместитель директора Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы по образовательной деятельности, кандидат медицинских наук Александр Бажин.

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