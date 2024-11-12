Свинец от облучения. Эксперт объяснил, зачем фартук на рентгене

Перед рентгеновским исследованием на пациента надевают фартук. Зачем? Об этом aif.ru рассказал врач-рентгенолог, заместитель директора Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы по образовательной деятельности, кандидат медицинских наук Александр Бажин.