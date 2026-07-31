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Генменеджер «Нэшвилла» о Маврике Бурке: «Ему нужно быть самим собой. Если он снова забросит 20 шайб и станет частью молодого ядра команды, это нас обрадует»

Генеральный менеджер « Нэшвилла » Крис Макфарленд высказался о перспективах форварда Маврика Бурка.  «Предаторс» выменяли 24-летнего канадца у «Далласа» и подписали на 6 лет со средней зарплатой (кэпхитом) 5,5 миллиона долларов в год.

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