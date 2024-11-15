Доцент ПетрГУ Ирина Андрианова получила “Звезду Достоевского”

10 ноября, в день открытия конференции “Достоевский и мировая культура”, орденом “Звезда Достоевского” была награждена Ирина Андрианова, директор Международного центра изучения Достоевского, доцент кафедры классический филологии, русской литературы и журналистики ПетрГУ, сообщает пресс-служба вуза.
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