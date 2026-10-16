Певица Юлия Савичева разводится спустя 12 лет брака. Розовые очки окончательно спали, поэтому этот период дается певице особенно тяжело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Продолжительность...
- Продолжительность...
- Суд отказал петер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым