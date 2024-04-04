Директор колледжа транспорта в Кучином переулке награжден орденом Дружбы

Директор Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) в Алексеевском районе Николай Разинкин получил государственную награду — орден Дружбы — за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
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