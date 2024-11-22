В Белом доме испугались усиления сотрудничества между Россией и КНР

Официальный представитель Администрации Соединённых Штатов Америки Мира Рэпп-Хупер проинформировала, что правительство выражает обеспокоенность из-за активного взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
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