Вице-чемпион «Формулы-3» Фредди Слэйтер впервые примет участие в тренировках «Формулы-1». 18-летний пилот молодежной программы «Ауди» выступит в практиках перед Гран-при Мехико и Сан-Паулу за рулем R26.
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