СК расследует нападение водителя автобуса на девушек в Нижнем Тагиле

Следственный комитет установит все обстоятельства нападения водителя автобуса на двух несовершеннолетних пассажирок, которое произошло 10 января, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.
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