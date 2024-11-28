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Байден действительно решил уйти из жизни красиво

Байден действительно решил уйти из жизни красиво

Дмитрий Медведев Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия.

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Комментарии
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Samarium
сша ничего не выиграют от передачи ЯО хохлам, потому что будут уничтожены вместе со всем человечеством и не спасет их ни океан, ни что-либо еще.... В случае таких действий России следует нанести превентивный ядерный удар РВСН по сша и всем вражеским странам запада, используя ВЕСЬ имеющийся в наличии  ядерный арсенал... В таком случае, ВЕСЬ МИР В ТРУХУ.... иного будет не дано... И храни нас Бог от такого развития событий....
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19 час.
владимир коверко
нужно успеть возле пирамид и сфинкса оставить послание будущей цивилизации, торопитесь, НАЧНЁТСЯ не успеем...
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18 час.
Семен Демин
Верно. У США именно такие цели, кто бы не был в Овальном кабинете. Без уничтожения США мира не будет.
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13 час.

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