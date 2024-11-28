Байден действительно решил уйти из жизни красиво

Samarium

сша ничего не выиграют от передачи ЯО хохлам, потому что будут уничтожены вместе со всем человечеством и не спасет их ни океан, ни что-либо еще.... В случае таких действий России следует нанести превентивный ядерный удар РВСН по сша и всем вражеским странам запада, используя ВЕСЬ имеющийся в наличии ядерный арсенал... В таком случае, ВЕСЬ МИР В ТРУХУ.... иного будет не дано... И храни нас Бог от такого развития событий....