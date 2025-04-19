Сербский президент украсил яйца к Пасхе надписью «Я — болван»

Президент Сербии Вучич украсил яйца к Пасхе надписью «Я — болван» Сербский лидер Александр Вучич рассказал, что сам красит яйца в преддверии Пасхи и решил на некоторых из них написать фразу «Я — чаци (болван)».
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