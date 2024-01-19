Поздравляем учащихся и их учителей с победой в областной олимпиаде

Желаем новых побед и достойных результатов!Диплом II степени (3 рейтинг в области)по истории у Федоровича Кирилла(учитель Зайцев Роман Александрович)Поощрительный дипломпо немецкому языку у Михальчук Эмили(учителя Егорова Юлия Сергеевна и Ализарчик Юлия Александровна )Новых достижений и ярких побед!!!Желаем достойного выступления на Республиканской .