Поздравляем учащихся и их учителей с победой в областной олимпиаде

Желаем новых побед и достойных результатов!Диплом II степени (3 рейтинг в области)по истории у Федоровича Кирилла(учитель Зайцев Роман Александрович)Поощрительный дипломпо немецкому языку у Михальчук Эмили(учителя Егорова Юлия Сергеевна и Ализарчик Юлия Александровна )Новых достижений и ярких побед!!!Желаем достойного выступления на Республиканской .
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