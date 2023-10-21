Слуги народа за паханов в школах, прокололись опять, социально близкие свои родные, штрафбаты из ЗК по либерастическим методичкам, хотя такого ни когда небывало, вот опять, теперь учителя из ЗК, чем бы не тешились лишь бы не плакали! (Риф) ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОНЯТИЯМ: ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОБОРОТЬ ДЕФИЦИТ УЧИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ БЫВШИХ ЗЭКОВ Весьма своеобразный способ борьбы с дефицитом педагогов в школах России придумала группа депутатов «Единой России» в Госдуме.
Слуги народа за паханов в школах!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
нужна современная подготовка учителей , строгий отбор по профпригодности и при соответствии высокая з.п. А из зоны педагоги...только если реабилитированы .т.е. осуждены по ошибке.
Ответить
14 час.
Александр Рожков
Когда читаешь такое, то сразу понимаешь, из какой партии эти депутаты.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии