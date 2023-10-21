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Закон и Порядок

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Слуги народа за паханов в школах!

Слуги народа за паханов в школах!

Слуги народа за паханов в школах, прокололись опять, социально близкие свои родные, штрафбаты из ЗК по либерастическим методичкам, хотя такого ни когда небывало, вот опять, теперь учителя из ЗК, чем бы не тешились лишь бы не плакали! (Риф) ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОНЯТИЯМ: ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОБОРОТЬ ДЕФИЦИТ УЧИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ БЫВШИХ ЗЭКОВ Весьма своеобразный способ борьбы с дефицитом педагогов в школах России придумала группа депутатов «Единой России» в Госдуме.

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Комментарии
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Андрей
нужна современная подготовка учителей , строгий отбор по профпригодности и  при соответствии высокая з.п. А из зоны педагоги...только если реабилитированы .т.е. осуждены по ошибке.
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14 час.
Александр Рожков
Когда читаешь такое, то сразу понимаешь, из какой партии эти депутаты.
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9 час.

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