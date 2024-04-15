В Крыму Киркоров снова «вошел не в те двери»

Изображение певца в полный рост приглашает гостей подняться по лестнице, которая никуда не ведет. К зданию алуштинского развлекательного комплекса «Галерея иллюзий» скорей всего по ошибке архитектора пристроена мраморная лестница, которая упирается в бетонную стену.
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