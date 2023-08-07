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В Забайкалье жестоко избили участника СВО

В Забайкалье жестоко избили участника СВО

В Забайкалье, 6 августа, избили участника СВО, потерявшего в бою ногу, пишут в местных соцсетях. Его товарищу, участнику СВО и также инвалиду без ноги, и который пытался ему помочь, досталось тоже.

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Комментарии
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Татьяна Атанасова
Всех к ответу, всех наказать! Правильно сказали про этих тварей-внутренние бандеровцы... И этих двух шлюх тоже наказать за пособничество и дискредитацию нашей армии!
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