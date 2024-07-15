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На Ямале не планируют в 2025 году вводить туристический налог

На Ямале не планируют в 2025 году вводить туристический налог

На Ямале рассказали о возможности введения туристического налога. Об этом пишет «Ямал-1». Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2025 года местные власти смогут самостоятельно принимать решение о введении туристического налога.

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