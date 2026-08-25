Людмила Бабушкина: «Качество образования — стратегия, определяющая будущее»

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина выступила на традиционном областном августовском педагогическом совещании, которое в 2026 году прошло на площадке Губернаторского лицея.
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