Дугин: Зеленский скоро окажется в наших руках. Будет суд. Русский философ рассказал, как глава киевского режима Владимир Зеленский "получил отставку" со стороны США и почему Трамп не намерен даже рассматривать его в качестве участника переговоров по Украине.