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Напряженный первый фрейм матча Чжао Синьтун vs Сяо Годун на Wuhan Open 2026

Напряженный первый фрейм матча Чжао Синьтун vs Сяо Годун на Wuhan Open 2026

Чемпион мира 2025 года Чжао Синьтун с комфортом обыграл своего соотечественника Сяо Годуна в начале 1/2 финала Wuhan Open 2026 Сяо Годун (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал Чжао Синьтун нанес поражение действующему Чемпиону Сяо Годуну 6-2 в полуфинале на турнире Wuhan Open 2026.

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