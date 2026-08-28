Напряженный первый фрейм матча Чжао Синьтун vs Сяо Годун на Wuhan Open 2026

Чемпион мира 2025 года Чжао Синьтун с комфортом обыграл своего соотечественника Сяо Годуна в начале 1/2 финала Wuhan Open 2026 Сяо Годун (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал Чжао Синьтун нанес поражение действующему Чемпиону Сяо Годуну 6-2 в полуфинале на турнире Wuhan Open 2026.