Как Евросоюз обманывает Зеленского

Кремль назвал обещания о вступлении Украины в ЕС «морковкой, которая привязана впереди повозки» @ Eliot Blondet/Reuters Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В Кремле прокомментировали декларации о том, что Украине якобы дано окончательное добро на вступление в Европейский союз.
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