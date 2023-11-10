Как Евросоюз обманывает Зеленского

Кремль назвал обещания о вступлении Украины в ЕС «морковкой, которая привязана впереди повозки» @ Eliot Blondet/Reuters Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В Кремле прокомментировали декларации о том, что Украине якобы дано окончательное добро на вступление в Европейский союз.