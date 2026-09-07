Иран сообщил об испытании новой ракеты над американским военным кораблем

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что страна провела первое испытание новой противокорабельной ракеты.
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