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Иран сообщил об испытании новой ракеты над американским военным кораблем

Иран сообщил об испытании новой ракеты над американским военным кораблем

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что страна провела первое испытание новой противокорабельной ракеты.

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