🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — политолог, доктор политических наук, кандидат физико-математических наук, профессор Московского государственного университета, декан факультета информационных технологий и заведующий кафедрой информационных и гибридных войн в Академии политических наук ALTER Андрей Манойло «Никогда такого не было и вот опять» — В.