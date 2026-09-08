🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — политолог, доктор политических наук, кандидат физико-математических наук, профессор Московского государственного университета, декан факультета информационных технологий и заведующий кафедрой информационных и гибридных войн в Академии политических наук ALTER Андрей Манойло «Никогда такого не было и вот опять» — В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым