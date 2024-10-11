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Закон, порядок, государство

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В Доме офицеров Тихоокеанского флота развёрнута работа передвижных выставок посвященных Дню командира корабля

В Доме офицеров Тихоокеанского флота развёрнута работа передвижных выставок посвященных Дню командира корабля

Военно-исторический музей ТОФ подготовил выставки «Страницы истории Тихоокеанского флота» и «Краснознаменный Тихоокеанский флот на современном этапе».

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