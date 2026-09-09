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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Интера» Мартинес после голевой ошибки в матче с «Реалом»: «Беру на себя ответственность, нельзя так пропускать. В жизни и футболе нет пути, на котором не было бы падений»

Жозеп Мартинес опубликовал сообщение после результативной ошибки в матче с «Реалом». Голкипер «Интера» попытался обыграть Федерико Вальверде, развернувшись на месте на краю вратарской площади, но полузащитник мадридцев выбил мяч – прямо в сетку.

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