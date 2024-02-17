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Эксперт раскрыл опасность фольги и пластиковых контейнеров для здоровья

Эксперт раскрыл опасность фольги и пластиковых контейнеров для здоровья

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал в беседе с RT, что алюминий, содержащийся в фольге и некоторых зубных пастах, имеет свойство накапливаться в организме и оказывать на него негативное воздействие.

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