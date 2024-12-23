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Чужие руки

Чужие руки

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, определяющий число трудовых мигрантов, которым будет разрешено въехать в Россию в следующем году.

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