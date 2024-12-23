Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, определяющий число трудовых мигрантов, которым будет разрешено въехать в Россию в следующем году.
Чужие руки
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Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, определяющий число трудовых мигрантов, которым будет разрешено въехать в Россию в следующем году.
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