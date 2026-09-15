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Захарова: Украина не смогла сорваться выборы в России, но нагадить пытается

Захарова: Украина не смогла сорваться выборы в России, но нагадить пытается

Власти Украины не смогли сорвать выборы в России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе в Екатеринбурге.

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