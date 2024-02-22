Минстрой предложил повысить рыночную стоимость квадратного метра в 77 регионах. В ведомстве считают, что её необходимо увеличить на 3% по отношению к действующим на первый квартал уровням и довести до 100 тысяч 750 рублей.
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