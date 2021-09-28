«Не знал, что он такой смешной»: на Кубке Лейвера Рублева полюбили все

В Бостоне завершился самый интересный из неофициальных турниров — Кубок Лейвера. Два российских теннисиста Даниил Медведев и Андрей Рублев впервые выступили за команду Европы, которая не оставила никаких шансов соперникам из команды остального мира.
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