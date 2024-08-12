В кинофильме «Девчата» нашли киноляп в сцене с билетами

История о выпускнице кулинарного училища Тоси Кислицыной, прибывающей по распределению в леспромхоз «Бодровский» на Урале, была представлена зрителям в 1961 году и сделала актеров, участвовавших в ней, известными на всю страну.
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